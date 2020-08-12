Известная украинская модель Алла Костромичева, ведущая "Топ-модель по-украински", похвасталась образом и рассказала о стереотипах

На фото Костромичева была в белом платье с приличным разрезом. Из него выглядала грудь, которая находилась в блестящем бюстгальтере. Образ Алла дополнила стильными сапогами выше колена, сидя на стуле. Волосы модель собрала в хвост, показывая яркий макияж. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Людям нужны стереотипы, им нужно вешать ярлыки и от чего-то отталкиваться, иначе придётся напрягаться и многое допускать в своей башке, а это не удобно", - написала Алла.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков, включая жену Монатика, и написали комментарии:

"Чудесная", "слова, ну просто - "не в бровь, а в глаз". Очень жаль, что наши люди полны этих самых стереотипов ", "Королева", "Идол", "Обворожительный образ", "Чем зрелей женщина, тем краше. Образ бомба", "Пик красоты", "Образ мега крутой, очень вам идёт)", "Супер мне очень нравиться вам очень идёт".

Сообщалось, что украинская модель Алла Костромичева пошалила на камеру в одном боди.

«Если ваша съемка не похожа на нашу, даже не зовите…» — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Костромичева позирует в одном боди, эффектно задирая ногу на камеру.

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