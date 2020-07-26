Ведущая проекта «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева похвасталась роскошной фигурой в платье с вырезом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Следите за нашими участницами? Уже знаете, кто в 20-ке СТМПУ?» — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Костромичева позирует в ярком красном платье с экстремальным вырезом, эффектно оголяя роскошные прелести. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Шикарная», «обожаю тебя», «боже, от ушей просто ноги», «невероятный вид», «боже, до чего же хороша. Слов нет», — пишут они.

До этого мы сообщали, что ведущая «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева предстала в невероятно стильном образе.

На своей странице в социальной сети Инстаграм девушка опубликовала фото обложки номера украинской версии международного журнала о моде Harper's Bazaar.

В кадре Костромичева позирует в стильном голубом костюме украинского бренда CHAKSHYN, который создает женскую одежду с элементами мужского гардероба, и такого же цвета рубашке. Девушка сидит в светлом кресле, которое плывет по озеру, с босыми ногами.

При этом стилисты подчеркнули скулы модели, а ее острый выразительный взгляд придал снимку элитарность и строгость. Длинные волосы красотки зачесаны назад.

Напомним, ведущая «Топ-модель по-украински» в крошечном бикини оконфузилась из-за подруги.

А еще Politeka писала, что ведущая "Топ-модель по-украински" показала идеальные изгибы перед зеркалом.

Также Politeka сообщала, что ведущая "Топ-модель по-украински" с гордостью показала грудь в кожаном боди.