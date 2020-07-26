Ведущая проекта «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева похвасталась роскошной фигурой в платье с вырезом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Следите за нашими участницами? Уже знаете, кто в 20-ке СТМПУ?» — говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Костромичева позирует в ярком красном платье с экстремальным вырезом, эффектно оголяя роскошные прелести. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Шикарная», «обожаю тебя», «боже, от ушей просто ноги», «невероятный вид», «боже, до чего же хороша. Слов нет», — пишут они.
До этого мы сообщали, что ведущая «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева предстала в невероятно стильном образе.
На своей странице в социальной сети Инстаграм девушка опубликовала фото обложки номера украинской версии международного журнала о моде Harper's Bazaar.
В кадре Костромичева позирует в стильном голубом костюме украинского бренда CHAKSHYN, который создает женскую одежду с элементами мужского гардероба, и такого же цвета рубашке. Девушка сидит в светлом кресле, которое плывет по озеру, с босыми ногами.
При этом стилисты подчеркнули скулы модели, а ее острый выразительный взгляд придал снимку элитарность и строгость. Длинные волосы красотки зачесаны назад.
Напомним, ведущая «Топ-модель по-украински» в крошечном бикини оконфузилась из-за подруги.
А еще Politeka писала, что ведущая "Топ-модель по-украински" показала идеальные изгибы перед зеркалом.
Также Politeka сообщала, что ведущая "Топ-модель по-украински" с гордостью показала грудь в кожаном боди.