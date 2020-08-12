Конфлікт між артистками назрівав давно

Відома російська телеведуча і співачка Ольга Бузова посварилася з іншою російською артисткою

Актриса, резидентка "Comedy Woman", Марина Федунків, ніколи не обходить стороною особистість Ольги Бузової, передає Politeka.net. Зірка вже неодноразово записувала відео-пародії на співачку.

А вчора обидві знаменитості зустрілися на презентації кліпу бойфренда телеведучої DAVA і російського поп-короля Філіпа Кіркорова на пісню "РОЛЕКС".

Під час того, як Федунків і Бузова стояли на сцені, остання почала щось говорити, коли актриса раптом вихопила у неї мікрофон. Марина попросила співачку: "Ніколи нічого не говори!".

У відповідь Ольга розсміялася і поцікавилася, як не говорити, якщо вона вже багато років веде телепередачу про кохання "Дом-2".

"Ти красива, на тебе повинні тільки дивитися", – вимовила Федунків.

Далі обидві артистки стали, обмінюючись люб'язностями, все ближче посуватися одна до одної. При цьому і Бузова, і Федунків намагалися вихопити мікрофон у опонентки.

Тоді на сцену вийшов Філіп Кіркоров. Артист розділив знаменитостей, забрав мікрофон і попросив їх не сваритися.

Варто відзначити, що Ольга Бузова продемонструвала наряд, в якому була на сцені, в своєму Instagram. Видно, що зірка була без ліфчика, а сукня мала значне декольте.

За 12 годин пост зібрав майже 300 тисяч лайків і багато коментарів.

"Богиня🤤 🤤, Ти занадто красива🤍 🥺"," найкраща❤️", " Олю, ти як завжди чарівна🔥 🔥 🔥", " а це законно бути такою красивою❤️?", "Вах! Червоні губки! Трохи тонко... але від товстих вже нудить", - написали користувачі мережі.

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