Відома російська телеведуча і співачка Ольга Бузова посварилася з іншою російською артисткою
Актриса, резидентка "Comedy Woman", Марина Федунків, ніколи не обходить стороною особистість Ольги Бузової, передає Politeka.net. Зірка вже неодноразово записувала відео-пародії на співачку.
А вчора обидві знаменитості зустрілися на презентації кліпу бойфренда телеведучої DAVA і російського поп-короля Філіпа Кіркорова на пісню "РОЛЕКС".
Під час того, як Федунків і Бузова стояли на сцені, остання почала щось говорити, коли актриса раптом вихопила у неї мікрофон. Марина попросила співачку: "Ніколи нічого не говори!".
У відповідь Ольга розсміялася і поцікавилася, як не говорити, якщо вона вже багато років веде телепередачу про кохання "Дом-2".
Фігуриста Семенович подражнила пишним бюстом в лазні, купальник ледь не тріснув: "Паритися треба без…"
Нова біда трапилася з зіркою "Квартал 95", лікарі зробили все можливе: "Так прикро…"
Мама Балана, яку називають копією Тіни Кароль, в купальнику приголомшила бюстом: "Це незаконно!"
Тарифи злетять ще більше, українців готують до найгіршого: "12 тисяч гривень за газ, п'ять тисяч за..."
"Ти красива, на тебе повинні тільки дивитися", – вимовила Федунків.
Далі обидві артистки стали, обмінюючись люб'язностями, все ближче посуватися одна до одної. При цьому і Бузова, і Федунків намагалися вихопити мікрофон у опонентки.
Тоді на сцену вийшов Філіп Кіркоров. Артист розділив знаменитостей, забрав мікрофон і попросив їх не сваритися.
Варто відзначити, що Ольга Бузова продемонструвала наряд, в якому була на сцені, в своєму Instagram. Видно, що зірка була без ліфчика, а сукня мала значне декольте.
За 12 годин пост зібрав майже 300 тисяч лайків і багато коментарів.
"Богиня🤤 🤤, Ти занадто красива🤍 🥺"," найкраща❤️", " Олю, ти як завжди чарівна🔥 🔥 🔥", " а це законно бути такою красивою❤️?", "Вах! Червоні губки! Трохи тонко... але від товстих вже нудить", - написали користувачі мережі.
Нагадавши, Бузова в костюмі покоївки потрясла одкровенням про життя до слави
А ще Politeka писала, що епатажна Бузова розбурхала різкою зміною іміджу, зірку не впізнати
Також Politeka повідомляла, що розпалена Бузова змінилася до невпізнання, фото вражає