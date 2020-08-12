Конфликт между артистками назревал давно

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова повздорила с другой российской артисткой

Актриса, резидентка "Comedy Woman", Марина Федункив, никогда не обходит стороной личность Ольги Бузовой, передает Politeka.net. Звезда уже неоднократно записывала видео-пародии на певицу.

А вчера обе знаменитости встретились на презентации клипа бойфренда телеведущей DAVA и российского поп-короля Филиппа Киркорова на песню "РОЛЕКС".

Во время того, как Федункив и Бузова стояли на сцене, последняя начала что-то говорить, когда актриса вдруг выхватила у нее микрофон. Марина попросила певицу: "Никогда ничего не говори!".

В ответ Ольга рассмеялась и поинтересовалась, как не говорить, если она уже много лет ведет телепередачу о любви "Дом-2".

"Ты красивая, на тебя должны только смотреть", – произнесла Федункив.

Далее обе артистки стали, обмениваясь любезностями, все ближе подвигаться друг к другу. При этом и Бузова, и Федункив старались выхватить микрофон у оппонентки.

Тогда на сцену вышел Филипп Киркоров. Артист разделил знаменитостей, забрал микрофон и попросил их не ссориться.

Стоит отметить, что Ольга Бузова продемонстрировала наряд, в котором была на сцене, в своем Инстаграм. Видно, что звезда была без лифчика, а платье обладало внушительным декольте.

За 12 часов пост собрал почти 300 тысяч лайков и много комментариев.

"Богиня🤤🤤,ты слишком красива🤍🥺", "Самая лучшая❤️", "Оля, ты как всегда неотразима 🔥🔥🔥", "А это законно быть такой красивой❤️?", "Вах! Красные губки! Немного тонко... но от Толстых уже тошнит", - написали пользователи сети.

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