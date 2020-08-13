Відома американська модель Кортні Кардаш'ян показала себе в сміливому образі і поговорила про день

На фото красуня здалася в напівпрозорій накидці і топі. Як можна помітити, Кортні вирішила залишитися без штанів. Волосся зірка вирішила зібрати в хвіст, а знімали її знизу. Модель позувала на тлі природи, прикриваючи руками найцікавіше. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як цей день?",- запитала красуня під фото.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Так красиво", "я поняття не маю", "ти просто вау, будь ласка, будь моїм кращим другом", "вишукана і жива", "вільний день", "ти ідеальна, Кортні", "Gorgeous", "шалено красива","So pretty".

Раніше ми писали, що Кім і Кортні Кардаш'ян поділилися архівним знімком, на якому їх просто не впізнати.

Кім вибрала для себе білу сукню з розрізом до стегна і чорні високі чоботи. Її волосся зібране у високу зачіску, а обличчя прикрашає насичений макіяж. Кортні одягнена скромніше.

Повідомлялося, що відома модель Кортні Кардашьян показала сміливий образ, порадувавши фанатів.

На фото Кортні позує в закритому купальнику з леопардовим забарвленням. Кардашьян стояла на тлі фіранок і демонструвала свою фігуру, піднявши руки.

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