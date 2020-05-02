Старшая сестра Ким Кардашьян Кортни показала роскошное тело во время игр с подругой на воде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«С Днем Рождения моего вечного тренера по физкультуре», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Кортни занимается с подругой серфингом, демонстрируя все роскошную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«вы самые лучшие», «у тебя большие формы. Ты об этом знаешь?», «роскошное тело», «суперовый вид», «твое падение было смешным. Хотя и симпатичным», - пишут они.
До этого мы писали, что самая старшая в семействе Кардашьян - Кортни - празднует день рождения.
18 апреля знаменитости исполнился 41 год. Трогательное поздравление появилось на странице в Инстаграм младшей сестры Кортни - Хлои Кардашьян.
Кроме того, в карусели Хлои показала несколько снимком, на которых Кортни Карадшьян позирует в нижнем белье, в откровенных нарядах, а также в компании своих сестер. Несмотря на свои годы, знаменитость выглядит просто роскошно.
«С Днем Рождения, моя прекрасная @kourtneykardash !!!
У нас с тобой невероятно редкая связь, которая, несмотря ни на что, никогда не может быть разрушена. (Да! Ты застряла со мной!) Ты мой лучший друг, один из немногих, на кого я могу рассчитывать больше всего в моей жизни. Я знаю, что так много людей живут без своей сестры как своего лучшего друга. Одна эта мысль разбивает мне сердце. Слава Богу, я была благословлена самыми невероятными близкими, о которых я могла мечтать. Честно говоря, без тебя моя жизнь была бы скучной, не такой насыщенной», - написала Хлои.
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