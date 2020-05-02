Старшая сестра Ким Кардашьян Кортни показала роскошное тело во время игр с подругой на воде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«С Днем Рождения моего вечного тренера по физкультуре», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Кортни занимается с подругой серфингом, демонстрируя все роскошную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«вы самые лучшие», «у тебя большие формы. Ты об этом знаешь?», «роскошное тело», «суперовый вид», «твое падение было смешным. Хотя и симпатичным», - пишут они.

До этого мы писали, что самая старшая в семействе Кардашьян - Кортни - празднует день рождения.

18 апреля знаменитости исполнился 41 год. Трогательное поздравление появилось на странице в Инстаграм младшей сестры Кортни - Хлои Кардашьян.

Кроме того, в карусели Хлои показала несколько снимком, на которых Кортни Карадшьян позирует в нижнем белье, в откровенных нарядах, а также в компании своих сестер. Несмотря на свои годы, знаменитость выглядит просто роскошно.

«С Днем Рождения, моя прекрасная @kourtneykardash !!!

У нас с тобой невероятно редкая связь, которая, несмотря ни на что, никогда не может быть разрушена. (Да! Ты застряла со мной!) Ты мой лучший друг, один из немногих, на кого я могу рассчитывать больше всего в моей жизни. Я знаю, что так много людей живут без своей сестры как своего лучшего друга. Одна эта мысль разбивает мне сердце. Слава Богу, я была благословлена самыми невероятными близкими, о которых я могла мечтать. Честно говоря, без тебя моя жизнь была бы скучной, не такой насыщенной», - написала Хлои.

Напомним, сочная сестричка Кардашьян подразнила формами в откровенном мини.

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