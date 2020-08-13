Відома модель Сьюзі Кортес, що отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе, погравшись перед камерою

На кадрах красуня з'явилася у футболці і без штанів. Сьюзі доповнила образ стильними чобітьми. Кортес пройшлася, а потім почала задирати футболку, показуючи жовте бікіні. Волосся модель залишила розпущеним, роблячи кадри ще більш спекотними. Після цього красуня з'явилася вже в шкіряному вбранні з мотузочок, яке практично не прикрило пишні груди. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку.

Фанати подивилися відео майже 80 тисяч разів і написали коментарі:

"Так, моя любов", "Mi amor", "Прекрасна", "О, Боже", "чудово", "красива і витрачена даремно чуттєвість", "смачна матуся", "завжди кішка", "це серце краси", "ти ідеальна Сьюзі", "з цією сорочкою просто бомба", "Кллас я закохалася на тебе", "Божественні серцеві поцілунки".

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Модель присіла на стілець, повернувшись до фотографа напівбоком. Зірка була в чорному бікіні і ліфчику. Маленький ліфчик з мереживом добре виглядав на грудях красуні, а тонкі лямки обплели спинку моделі. Крихітні, майже невидимі трусики, заховалися між сідницям.

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