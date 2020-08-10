Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала жаркий образ
На кадрах красотка показалась в нескольких купальниках. Девушка без стыда позировала, показывала пятую точку в песке, а потом начала снимать свои трусики. Видео вышло очень горячим и интересным, а фанаты могли оценить идеальный орешек звезды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты посмотрели ролик более 100 тысяч раз и написали комментарии:
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Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес порадовала новым откровенным фото.
В этот раз звезда решила показать только пятую точку.
Красотка была в трусиках-бикини, которые натянула выше бедер, чтобы еще лучше показать свои невероятные ягодицы.
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В этот раз знаменитая модель примеряла образ соблазнительной ковбойши. Съемка, устроенная в спальне, на фоне роскошной кровати, получилась яркой и провокационной.
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