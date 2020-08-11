Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" за свои упругие ягодицы, предстала во всей красе на пляже

Звезда записала горячее видео, которое обнародовала в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Модель покорила внешностью в разных купальниках и не только. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Так красотка прошлась по пляжу в маленьком купальнике. Сверху красотка накинула прозрачный шлейф, который развивался по ветру.

Верхняя часть подчеркнула пышную грудь знаменитости, а также позволила полубоваться неприкрытым прессом. "Стальной" живот вызывал только восхищение.

Ножки были рельефными от упорных тренировок.

На других кадрах модель позировала сидя на песке в плавках-бикни и короткой футболке. Красотка Испачкалась в песке, блеснув упругими ягодицами на камеру.

За 11 часов пост собрал почти 70 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети осыпали красотку восторженными комментариями.

"Mi amor", - написал один из поклонников, что означает: "Моя любовь".

Напомним, Сьюзи Кортес была в трусиках-бикини, которые натянула выше бедер, чтобы еще лучше показать свои невероятные ягодицы.

Она немного выгнулась для более эффектного кадра.

Видно, что красотка была в маленьком купальнике. Лифчик обтянул идеальную грудь модели.

Ранее мы писали, что Сьюзи Кортес позировала в белом прозрачном белье. Красотка практически ничего не прикрыла и демонстрировала свое тело перед зеркалом. Волосы звезда оставила распущенными, а сама соблазнительно выгнулась, делая кадр максимально жарким.

Фанаты были взбудоражены увиденным и написали звезде много комплиментов.

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