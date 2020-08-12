Жителі селища Грязь прокоментували чутки про розлучення Алли Пугачової і Максима Галкіна.

Останнім часом в світських колах подейкують про те, що шлюб Алли Пугачової і Максима Галкіна дав тріщину. Сусіди знаменитого подружжя висловили свою думку з даного приводу, пише Sobesednik.ru.

Односельчани Галкіна і Пугачової вже чули про останні новини, однак підтверджувати чутки про розлучення не поспішають. Жителі Грязі відзначають, що зірки ретельно приховують своє особисте життя.

«Можливо, вони там і лаються. Але ми ніколи їх скандалів не чули. На вулиці ж вони навряд чи будуть з'ясовувати стосунки? А стіни в замку - товстелезні », - зазначає чоловік на ім'я Іван.

Місцевий житель також згадав про те, що знаменитий замок Максима Галкіна останнім часом візуально не змінювався. Вечорами у вікнах як і раніше горить світло. Іван зазначив, що хотів би безпосередньо запитати у іменитого гумориста про розлучення, але поки не наважується.

Інші сусіди також не вірять в новини про розрив стосунків артистів. Так, місцева мешканка Наталія вважає, що якби зірки розлучалися, що про це було б відомо всьому селищу. Вона також процитувала слова Сергія Сосєдова, який вважає, що примадонна не наважилася б піти від такого заможного чоловіка як Максим Галкін.

«Алла Борисівна не настільки дурна, щоб відмовлятися від ситого життя. Адже зараз за її благополуччя відповідає Макс. А так доведеться все робити самій », - розговорилася Наталія.

Відзначимо, що саме зіркове подружжя намагається уникати теми розлучення і відверто не спілкується ні з журналістами, ні зі своїми односельчанами.

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