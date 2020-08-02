Шоумен Максим Галкін відреагував на чутки про розлучення зі співачкою Аллою Пугачовою

Як відомо, у ЗМІ почали з'являтися чутки про те, що нібито Алла Пугачова планує розлучитися з шоуменом Максимом Галкіним.

Деякі шанувальники зіркової пари обговорюють їх можливу причину розлучення. Говорили, що гуморист став холодний до дружини, після чого Примадонна нібито поїхала від чоловіка. Чутки про це з'явилися зовсім недавно.

Російські ЗМІ звернулися за коментарем до Максима Галкіна.

"Робити мені нема чого", – заявив шоумен, відповідаючи на питання про можливе розлучення з Пугачовою.

Варто зазначити, що припущення про розрив відносин зіркової пари і правда можуть бути лише чутками. Останнім часом зірки регулярно публікують у своїх соціальних мережах загальні знімки, на яких вони радісні, і немає ніякого натяку про труднощі в їх відносинах.

Раніше, дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна Ліза опублікувала в мережі зворушливу фотографію.

Фото з'явилося на сторінці шестирічної Єлизавети в Instagram.

На кадрі зоряне сімейство постало у повному складі, мило обійнявшись, позували на камеру.

Нагадаємо, Галкін показав домашні розваги з Пугачовою і дітьми: "Справжнє сімейне щастя".

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