В скандалі з "розлученням Алли Пугачової і Максима Галкіна" спливли нові подробиці
Гучну заяву зробила концертний директор примадонни Олена Чупракова, передає DailyStorm.
Як відомо, у ЗМІ почали з'являтися чутки про те, що нібито Алла Пугачова планує розлучитися з шоуменом Максимом Галкіним, з яким у них спільні діти.
Концертний директор примадонни поспішила спростувати ці домисли.
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"Нічого такого не було і немає", – впевнено заявила Чупракова.
Обізнані джерела запевняють, що зірки можуть бути самі зацікавлені в поширенні подібних чуток.
«Насправді ця новина не більше, ніж фейк, підкріплений комерційною складовою. Це ж вигідно — постійно підігрівати інтерес до того, розійшлися вони чи ні! Однак є один вірний спосіб перевірити: вивчити Instagram. І в Максима, і у Алли Борисівни там є свої сторінки. І якщо б що-небудь трапилося, вони обов'язково б себе видали», - стверджують інсайдери, наближені до примадонни і шоумена.
Екстрасенс Віктор Богданов, в свою чергу, запевняє, що Максим Галкін і Пугачова розлучаться вже в наступному році.
«Вони домовляться побути трохи нарізно, а потім знову возз'єднаються. Але це буде лише для того, щоб привернути до себе увагу», - додав він.
Нагадаємо, Галкін показав домашні розваги з Пугачовою і дітьми: "Справжнє сімейне щастя".
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