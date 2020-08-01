В скандалі з "розлученням Алли Пугачової і Максима Галкіна" спливли нові подробиці

Гучну заяву зробила концертний директор примадонни Олена Чупракова, передає DailyStorm.

Як відомо, у ЗМІ почали з'являтися чутки про те, що нібито Алла Пугачова планує розлучитися з шоуменом Максимом Галкіним, з яким у них спільні діти.

Концертний директор примадонни поспішила спростувати ці домисли.

"Нічого такого не було і немає", – впевнено заявила Чупракова.

Обізнані джерела запевняють, що зірки можуть бути самі зацікавлені в поширенні подібних чуток.

«Насправді ця новина не більше, ніж фейк, підкріплений комерційною складовою. Це ж вигідно — постійно підігрівати інтерес до того, розійшлися вони чи ні! Однак є один вірний спосіб перевірити: вивчити Instagram. І в Максима, і у Алли Борисівни там є свої сторінки. І якщо б що-небудь трапилося, вони обов'язково б себе видали», - стверджують інсайдери, наближені до примадонни і шоумена.

Екстрасенс Віктор Богданов, в свою чергу, запевняє, що Максим Галкін і Пугачова розлучаться вже в наступному році.

«Вони домовляться побути трохи нарізно, а потім знову возз'єднаються. Але це буде лише для того, щоб привернути до себе увагу», - додав він.

Нагадаємо, Галкін показав домашні розваги з Пугачовою і дітьми: "Справжнє сімейне щастя".

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