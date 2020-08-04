Розмови про можливе розлучення Алли Пугачової і Максима Галкіна досі не вщухають

Про це пише видання МК.

З'ясувалося, що вже і журналістам вдалося дістатися до шоумена Максима Галкіна, щоб з'ясувати про можливі проблеми в зірковій сім'ї.

Варто відзначити, що раніше ЗМІ назвали цю тему - головним слухом літа 2020 року в зоряній тусовці. Однак жодної заяви від близьких сім'ї осіб, які б підтверджували ці побоювання, так і не було представлено.

Розмови про зіркове розлучення не припинилися, навіть коли ці чутки спростувала концертний директор Алли Пугачової. Адже шоумен і примадонна останнім часом з'являються на фото частіше всього окремо.

Тому журналісти вирішили поставити питання про розлучення безпосередньо шоумена Максима Галкіна. Але російський гуморист емоційно відреагував на це.

"Робити мені нічого", - відповів Максим Галкін на питання про можливе розлучення з Аллою Пугачовою.

Раніше ми розповідали, що чутки про можливе розлучення Алли Пугачової і Максима Галкіна можуть бути частиною піар-кампанії.

За словами джерел, зірки зараз щасливі у шлюбі, але цим фейком зручно підігрівати інтерес публіки до Пугачової і Галкіна.

Екстрасенс Віктор Богданов, в свою чергу, запевняє, що Максим Галкін і Пугачова розлучаться вже в наступному році.

«Вони домовляться побути трохи нарізно, а потім знову возз'єднаються. Але це буде лише для того, щоб привернути до себе увагу», - розповідав раніше екстрасенс.

Але це буде лише для того, щоб привернути до себе увагу», - додав він.

Нагадаємо, Галкін показав домашні розваги з Пугачовою і дітьми: "Справжнє сімейне щастя".

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