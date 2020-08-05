Російський комік Максим Галкін здивував шанувальників своїм новим захопленням

Як повідомляє Politeka.net, серія фотографій на мотоциклі з'явилася у артиста в Instagram. На фото він був одягнений в спеціальну куртку, яку носять мотоциклісти. Комік позував біля красивого спортивного мотоцикла червоного кольору.

"Все життя думав, що боюся швидкості! А ось ні", - розговорився Галкін.

За 20 хвилин його пост зібрав понад 30 тисяч лайків. У коментарях йому залишили масу приємних коментарів і слів підтримки.

"Який красень", " блін, ну які він їсть молодильні яблучка? Все молодіє і молодіє", "бережіть себе", "які кучерики милі","в екіпіровці ще молодше став"," тільки заради Бога акуратніше! Дуже небезпечний вид транспорту", " як вам вдається з кожним місяцем виглядати молодше?» ,- пишуть користувачі мережі.

До речі, крім фото Галкін показав у себе в сторіз, як він катається на мотоциклі.

Відзначимо, що Галкін купив собі мотоцикл після чуток про те, що він розлучається зі своєю дружиною Аллою Пугачовою. У ЗМІ писали, що в зоряній тусовці цю тему, нібито, активно обговорюють. Втім, сам Галкін пізніше спростував цю інформацію, заявивши, що йому є чим зайнятися.

Нагадаємо, що Галкін міцно притиснув Пугачову перед камерою, здивувавши постарілим виглядом: "Ось це любов…».

Як повідомляла Politeka, розлучення Пугачової і Галкіна обростає подробицями, Максим зробив заяву: "проблеми в зірковій родині...".

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