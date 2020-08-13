Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) обпекла красою в маленькому бікіні

Брюнетка постійно публікує фото і відео в Instagram, на яких постає у відвертому вигляді, писати Politeka.net. Цього разу модель спокусила видами в крихітному бікіні блакитного кольору. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Модель позувала перед камерою, записуючи відео. Маленький ліфчик на чорних бретельках натягнувся і підняв пишні груди. При цьому одна частина бюста виставилася з-під купальника, тому здавалося, що він занадто малий.

Модель пограла з принадами на камеру. Вона трохи відтягнула ліфчик, а також показала язик.

Крихітні плавки-бікіні прикривали лише найінтимніше. "Пустунка" натягнула їх вище, а пізніше трохи повернулася до камери і показала сідниці.

Завершили образ різні прикраси.

За чотири години кадри зібрали понад 15 тисяч переглядів і багато коментарів.

Зірку називали чудовою, а її грайливий настрій викликав тільки посмішку.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега позувала в нижній білизні, сидячи на ліжку. Пишні груди практично не закрив бюстгальтер, а волосся зірка вирішила залишити розпущеним.

Модель спокусливо сіла на ліжко, демонструючи своє тіло. На ще одному кадрі вона вже розвернулася спиною, показавши апетитні "булочки".

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега позувала на вулиці під літнім душем. Красуня стояла спиною до камери, виставивши пружні сідниці і рівну спинку.

Модель відкрила воду і полила себе зі шланга, тим самим ніби охолоджуючи свій "запал".

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