З 1 вересня 2020 року Національний банк України запроваджує нові важливі правила

Зміни стосуються вимог до розкриття банками інформації про послуги в рекламі та на вебсайтах.

Головна зміна, яка має відбутися – повинна з’явитись достовірна, правдива, актуальна та достатня за обсягом інформація про депозити та кредити, їх вартість, умови та ризики, яка не вводитиме клієнтів в оману.

Це робиться для того, щоб люди могли чітко розуміти умови отримання послуг, порівнювати послуги декількох банків та приймати справді зважені фінансові рішення.

Відповідні вимоги було ухвалено ще в кінці 2019 року, однак банкам дали час на адаптацію до нових вимог. Потім введення нових норм відклали через пандемію.

Як зміниться інформація про банки на вебсайті?

Насамперед банки зобов’язані вказувати

реальну річну ставку за кредитом,

наявність додаткових послуг (наприклад, страхової компанії, державного реєстратора, нотаріуса, оцінювача) та їх вартість для клієнта,

строк послуги,

орієнтовну загальну вартість кредиту,

періодичність погашення кредиту,

попередження про можливі наслідки у випадку прострочення виплат за кредитом,

умови дострокового зняття грошей із депозиту та інші.

Крім того, на вебсайтах банків мають запрацювати калькулятори для розрахунку витрат за користування споживчим кредитом чи доходів від розміщення грошей на депозит.

Як зміниться інформація про банки в рекламі?

Реклама кредитів та депозитів для громадян не повинна ускладнювати візуальне сприйняття інформації.

Також у рекламі обов’язково повинні бути вказані основні характеристики послуги:

для кредиту – реальна річна процентна ставка, максимальна сума кредиту та його строк;

для депозиту – річна процентна ставка, строк вкладу, валюта та мінімальна сума.

Ці вимоги стосуються телевізійної реклами, радіореклами, реклами на білбордах та на інтернет-банерах.

Ці вимоги застосовуються лише для реклами конкретних продуктів або послуг для громадян і не розповсюджуються на рекламу послуг для бізнесу та фізичних осіб-підприємців, а також не застосовуються до іміджевої та категорійної реклами банків.

За порушенно нових правил передбачено штрафні санкції від 50 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 13600 гривень) за кожне порушення.

Нагадаємо, НБУ ліквідував відомий банк, що сталося з грошима українців.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк прийняв кардинальне рішення щодо готівки, що буде з купюрами.

Також Politeka писала, про масову відмову від готівки в Україні, з'явилася важлива заява Національного банку