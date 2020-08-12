С 1 сентября 2020 года Национальный банк Украины вводит новые важные правила

Изменения касаются требований к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах.

Главное изменение, которое должно произойти – должна появиться достоверная, актуальная и достаточная по объему информация о депозитах и кредитах, их стоимости, условиях и рисках, которая не будет вводить клиентов в заблуждение.

Ожидается, что благодаря таким изменениям люди смогут четко понимать условия получения услуг, сравнивать услуги нескольких банков и принимать действительно взвешенные финансовые решения.

Соответствующие требования было принято еще в конце 2019 года, однако банкам дали время на адаптацию к новым требованиям. Затем введение новых норм отложили из-за пандемии.

Как изменится информация о банках на вебсайте?

Прежде всего, банки обязаны указывать

реальную годовую ставку по кредиту,

наличие дополнительных услуг (например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика) и их стоимость для клиента,

срок услуги,

ориентировочную общую стоимость кредита,

периодичность погашения кредита,

предупреждение о возможных последствиях в случае просрочки выплат по кредиту,

условия досрочного снятия денег с депозита и другие.

Кроме того, на сайтах банков должны заработать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения денег на депозит.

Как изменится информация о банки в рекламе?

Реклама кредитов и депозитов для граждан не должна затруднять визуальное восприятие информации.

Также в рекламе обязательно должны быть указаны основные характеристики услуги:

для кредита – реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок;

для депозита – годовая процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма.

Эти требования касаются телевизионной рекламы, радиорекламы, рекламы на билбордах и на интернет-баннерах.

Эти требования применяются только для рекламы конкретных продуктов или услуг для граждан и не распространяются на рекламу услуг для бизнеса и физических лиц-предпринимателей, а также не применяются к имиджевой и категорийной рекламы банков.

За ненадлежащее раскрытие информации предусмотрены штрафные санкции от 50 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 13600 гривен) за каждое нарушение.

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