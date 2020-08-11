В Нацбанке рассказали, с какими жалобами чаще всего обращались украинцы

НБУ опубликовал отчет, согласно которому за второй квартал этого года финансовый регулятор получил и обработал около 9,4 тысячи обращений от украинцев. Отмечается, что в целом люди стали чаще обращаться в контакт-центр за разъяснениями в связи с карантинными ограничениями.

Кроме того, в период с апреля по июнь выросло число обращений, связанных с работой финансовых компаний. Из 2320 письменных обращений большинство касались работы банков.

В НБУ сообщили, что самые частые обращения и жалобы во время карантина касались:

Условий кредитных каникул (на эту тему получено 270 письменных обращений и 430 звонков);

Жалоб на жесткие действия банков при взыскании кредитной задолженности (268 письменных обращений и 382 звонка);

Проблем со снятием валюты с депозита (58 письменных обращений и 77 звонков).

Кроме того, украинцев волновали проблемы списания денег с зарплатного счета для погашения долга по кредиту, самовольного изменения тарифов и введения новых комиссий без предупреждения.

В трети обращений, связанных с работой банков, были выявлены признаки нарушений прав потребителей.

В связи с этим в Нацбанке решили напомнить украинцам о том, что делать, если банк нарушил их права. Так, клиентам банков советуют:

внимательно изучать все условия предоставления услуг, не только кредитный или депозитный договор, но и анкету клиента, договор обслуживания, условия и правила обслуживания в банке;

всегда уточнять полную стоимость услуги, в частности кредита, в том числе и дополнительных платежей;

если потребитель считает, что банк нарушил его права, нужно написать обращение непосредственно руководителю учреждения;

если банк не реагирует на жалобу, следует обращаться в НБУ.

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