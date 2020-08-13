Відома модель Сьюзі Кортес, що отримала титул "Міс Бум-Бум" за свої пружні сідниці, блиснула гордістю в шкіряній білизні

Зірка кожен день з різних ракурсів демонструє свою п'яту точку в Instagram, пише Politeka.net. Так, на одному зі свіжих кадрів модель позувала спиною до фотографа.

"Безсоромниця" одягла шкіряну білизну, що представляє собою тонкі смужки, які обплели все тіло. Спокуслива красуня вип'ятила свою п'яту точку, щоб дати можливість своїм шанувальникам її розглянути.

Трусиків практично не було видно, вони заховалися між сідницями. Від талії тягнулися чорні лінії тканини, що в результаті обвили ніжки.

Також Сьюзі одягла чорні ботфорти, що натягнулися вище колін, кокетливі зав'язочки надавали образу пікантності.

Модель розпустила довге хвилясте волосся, яке струмувало по спині. Зірка взяла в руки батіг і натягнула його кінці трохи нижче своїх сідниць.

За чотири години пост зібрав понад 25 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали Кортес масу компліментів, зазначивши, що її знімки один ідеальніше іншого.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес постала в спокусливій нижній білизні, яка здавалася невидимою.

Модель присіла на стілець, повернувшись до фотографа напівбоком. Зірка була в чорному бікіні і ліфчику. Маленький бюстгальтер з мереживом добре виглядав на грудях красуні, а тонкі лямки обплели спинку моделі.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес була в трусиках-бікіні, які натягнула вище стегон.

Вона трохи вигнулася для більш ефектного кадру. Видно, що красуня була в маленькому купальнику. Ліфчик обтягнув ідеальні груди моделі.

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