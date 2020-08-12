Поки Ані Лорак насолоджується відпочинком в компанії Філіпа Кіркорова, фанати згадують різні її образи і захоплюються красою

Так, на одній з фан сторінок, присвячених артистці з'явилося фото Лорак з короткими кучерявими локонами.

Відзначимо, в мережі пишуть, що тут Лорак виглядай дуже незвично, так як останнім часом її звикли бачити з довгими ідеально рівними волоссям.

"Зовсім інший образ, незвично!", "Прикольненько», «здалося спершу це Едіта П'єха, нічого супер", " я навіть не впізнала. клас❤️", "Ані, прекрасна, як завжди!😍В будь-якому образі))❤️", " це під Уїтні! Дуже близько!", "Треба було ще маленьких змеючек в волосся заплести👑», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, на початку серпня король естради Філіп Кіркоров з дітьми полетів відпочивати на грецький острів Крит, а трохи пізніше до нього приєдналася і Ані Лорак з дочкою Сонею.

Зірки та їхні діти насолоджуються літніми канікулами в п'ятизірковому готелі Elounda Peninsula All Suite Hotel в курортному місті Елунда.

До слова, Лорак не випадково відпочивають в Греції в компанії зоряного сімейства Кіркорова.

Філіп Бедросович-Хрещений батько дівчинки, яка народилася в шлюбі співачки з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу.

Нагадавши, втомлена Лорак убила кадрами з дорослою дочкою на відпочинку:"Стали іншими без Мурата".

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