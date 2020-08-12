Поки Ані Лорак насолоджується відпочинком в компанії Філіпа Кіркорова, фанати згадують різні її образи і захоплюються красою
Так, на одній з фан сторінок, присвячених артистці з'явилося фото Лорак з короткими кучерявими локонами.
Відзначимо, в мережі пишуть, що тут Лорак виглядай дуже незвично, так як останнім часом її звикли бачити з довгими ідеально рівними волоссям.
"Зовсім інший образ, незвично!", "Прикольненько», «здалося спершу це Едіта П'єха, нічого супер", " я навіть не впізнала. клас❤️", "Ані, прекрасна, як завжди!😍В будь-якому образі))❤️", " це під Уїтні! Дуже близько!", "Треба було ще маленьких змеючек в волосся заплести👑», - пишуть в коментарях.
Спекотна обраниця Харламова показала в декольте, чим краще Асмус: "Мужики в шоці"
Відому співачку, яка не догодила Аллі Пугачовій, знайшли з пробитою головою: "Поруч знаходився..."
Перерахунок пенсій, в ПФУ роз'яснили, що треба терміново зробити, щоб не втратити гроші: "Доведеться звернутися до..."
Українська Кардашьян потрясла "диньками", що випали з тісного купальника: "Ось це прогин"
Нагадаємо, на початку серпня король естради Філіп Кіркоров з дітьми полетів відпочивати на грецький острів Крит, а трохи пізніше до нього приєдналася і Ані Лорак з дочкою Сонею.
Зірки та їхні діти насолоджуються літніми канікулами в п'ятизірковому готелі Elounda Peninsula All Suite Hotel в курортному місті Елунда.
До слова, Лорак не випадково відпочивають в Греції в компанії зоряного сімейства Кіркорова.
Філіп Бедросович-Хрещений батько дівчинки, яка народилася в шлюбі співачки з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу.
Нагадавши, втомлена Лорак убила кадрами з дорослою дочкою на відпочинку:"Стали іншими без Мурата".
Як повідомляла Politeka, Ані Лорак звела з розуму, задерши маєчку і розстебнувши штани перед дзеркалом: "яка..."
Також Politeka писала, що Лорак в червоному міні влаштувала справжнє шоу з натовпом чоловіків: "після мого розставання я..."