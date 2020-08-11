Знаменитая артиска Ани Лорак похвасталась новыми кадрами с отдыха

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на страницу певицы в «Инстаграм».

На снимках Лорак красуется в бежевом сарафане с глубоким вырезом.

«Жизнь учит нас терпению и терпимости к другим. Быть собой! Видеть дорогу впереди! А вы доверяете вселенной?», - подписала она фото.

Фолловеры засыпали артистку комментариями.

«Красавица, такая отдохнувшая как прекраснейший, нежный цветок❤️❤️❤️. Замечательного отдыха Каролина и больших вдохновений», «Не знаю как правильно обратиться по имени ласкательно Ани... Ты супер», «Невероятная!! хорошего вам дня и настроения!», «Какая красотка 😍 хорошего вам отдыха!», «это законно быть такой красивой?!😅❤😍😍😍 самая лучшая», «Каролиночка какая же вы красивая, отдохнувшая! 😍», «Невероятная красотка😍 Глаза горят от счастья и любви❤️», "безумно красивая", - пишут в комментариях.

Напомним, ранее 53-летний российский певец Филипп Киркоров, который является кумом певицы, похвастался отдыхом с Ани Лорак в Греции. Тогда он показал, как проводит с Каролиной время за игрой в гольф. При этом на геолокации снимка был указан тот же отель, что и на новых снимках певицы.

Напомним, уставшая Лорак сразила кадрами с повзрослевшей дочерью на отдыхе: "Стали другими без Мурата".

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