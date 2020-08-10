41-летняя украинская певица Ани Лорак, живущая в России, восхитила спортивной фигурой

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц звезды в Инстаграм появилось новое фото, на котором Лорак продемонстрировала прекрасные формы.

Так, певица задумчиво остановилась перед зеркалом, закатив маечку повыше и блеснув рельефным животиком. Девушка предстала в светло-бежевой майке и узких джинсах с расстегнутой верхней пуговицей. В руках Каролина держала белую чашку. Судя по всему, артистку случайно засняли в гримерной.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, засыпав кумира комплиментами:

"Добрый день, ,❤️ Caroline🔥 Super❤️красотка милая❤️"

"Какая фигура у Каро🤤🤤🤤"

"Сексуальный пресс💋"

"Любуюсь всегда тобой!!!👍🔥"

Ранее мы сообщали, Лорак похвасталась загорелым лицом рядом со счастливой дочерью Софией на отдыхе за рубежом. После развода звезда уделяет максимум времени ребенку, поэтому в разделе Стори все чаще появляются их совместные кадры.

На новых фото отдохнувшая и загорелая Каролина впечатлила домашним видом рядом со счастливой дочерью, которая поулыбалась и помахала ручками на камеру. Каролина в привычном образе "дула" губы, подчеркивая свое омолодившееся лицо после уколов красоты и показывала свой "образ дня".

Ранее Лорак делилась совместным фото с Соней на фоне красивой бухты. Исполнительница нарядилась по-дорожному практично: серая рубашка, штаны на шнурках в тон, более темная кепка-бейсболка и коричневая кожанная сумка через плечо.

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева

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