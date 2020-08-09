Знаменитая артиска Ани Лорак показала, как примерила новый образ во время своего концерта "Дива"

Пока звезда отправилась на отдых и делится от туда жаркими кадрами, на ее странице в социальной сети Инстаграм продолжают появлять архивные кадры с концертов "шоу Дива". В этот раз Каролина также решила напомнить об одном из своих самых любимых номеров.

Так, в ролике звезда с еще длинными и осветленными волосами покоряла сцену в модном мини-платье красного цвета со специальным шлейфом и хвасталась своим номером, позируя в толпе мужчин, скрывающих свои лица.

«Уходи по-английски 💥Спасибо Кате Гордон @katyagordon за эту красивую, душевную и честную песню. Приглашаю вас посмотреть незабываемые мгновения #шоуДива завтра в 16:00 на @muztv. Это лучше увидеть своими глазами! ✌🏻», - написала Лорак под постом.

Вот что ответили фанаты:

«Энергетика🔥🔥🔥 Обожаю это песню, а исполнение сольно просто в сердце💘Прекрасная песня и невероятно красивый и сложный номер на эту песню в шоу «Дива»👏❤️ Браво Вам Каролиночка и всей Вашей талантливой команде! Лучшее шоу👏❤️», «У вас очень красивый костюм, красный цвет очень Вам идёт🤩🤩🤩Спасибо Кате за такой хит🔥», «Завтра с удовольствием посмотрю ещё раз❤️ «Песня, действительно, красивая!!! Хоть уже не новая, но не надоела. Слушаю многократно после моего расставания!!! П 👍А ещё плюс несравненное исполнение🔥Брависсимо!!!», «Вариант с Лепсом ещё лучше👍но Вы СУПЕР💋», «Обожаю эту песню, связана с моим расставанием🙌...Шоу🔥Ани👏👏👏❤️».

Как известно, после скандального развода Каролины с ее возлюбленным мужем Муратом, фанаты активно обсуждают личную жизнь звезды, приписывают ей новые романы и даже распространяют слухи о ее новой беременности.

Сама Ани Лорак сплетни о личной жизни не комментирует, но мастерски подогревает интригу у возлюбленном. Не так давно еще было известно, она встречается с Егором Глебом, молодым продюсером. Сейчас пара не появляется вместе и не публикует совместных кадров.

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Так, пока фанаты ждут новую свадьбу звезды, Каролина решила снять яркий ролик, в котором предстала милой невестой, а ее дочь – маленькой принцессой. Каролина стояла с улыбкой на лице, ожидая своего возлюбленного у алтаря. По сюжету видеоистории, в кадре появился привлекательный молодой человек, но, к сожалению, это был лишь специальный рекламный ход ля ее конкурса.

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