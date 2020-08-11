Ани Лорак поделилась стильными снимками подросшей дочери, превращающейся в копию отца Мурата

Не так давно Каролина заявила, что отправилась на отдых за границу вместе с самыми близкими - артистка уехала вместе со своей единственной дочерью Софией. Каждый день она публикует в разделе Стори в Инстаграм кадры вместе с Софией, хвастается модными костюмами и отказывается комментировать тему личной жизни.

Пока одни фанаты предполагают, уехала ли Лорак вместе с молодым возлюбленным Егором, другие вспоминают скандальный развод певицы, связанный с изменами мужа

Как известно, после неожиданного развода Муратом Налчаджиоглу Каролина решила разделить время отца и свое, забрав дочь к себе, звезда выставила определенные рамки. Пара поочередно смотрит за Софией, уделяя той все свободное время. Повзрослевшая девочка все больше привлекает внимание пользователей социальной сети Инстаграм, часть недоброжелателей любит обсуждать звезду и ее ребенка.

В то же время сама Соня счастлива, говоря "У меня самая крутая мама!" - в недавно опубликованном ролике Каролина, показывая, как они изменились без Мурата.

Мы также ранее писали, что по мнению поклоннико, девочка превращается в копию отца-изменщика, который покинул семью после скандала с его похождениями в его же клубе. Мурат последние годы не скрывал свое увлечение блондинками-моделями. Время от времени в Сети появлялись фотографии бизнесмена в обнимку с девушками. Именно после этого Каролина и подала на развод.

Ребенок же пары купается в любви и внимании, пара не стала ограничивать общение друг друга с ребенком. Впрочем, далеко не все поклонники Лорак хвалят ее ребенка, критикуя малышку за внешний вид.

Напомним, Лорак показала повзрослевшую дочь в образе стильной принцессы.

Как сообщала Politeka, Лорак с дочерью засветилась с известным красавчиком, Лазарев кусает локти: "Каролина, определись".

Также Politeka писала, что дочь Ани Лорак сильно скорчилась и поразила видом рядом с детьми Киркорова.