Корейська модель Кім Лі, яку називають копією американської діви Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішними формами в сукні з декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Вона сказала, що зможе, тому вона зробила", - йдеться в підписі.

Уточнимо, що свій небагатослівний пост красуня супроводжувала знімком в зухвалому міні з вирізом, який ледь витримував значні обсяги знаменитості. Доповнювали образ красуні красиві сережки.

Шанувальники Кім Лі були в захваті від побаченого, про що свідчать множинні коментарі під кадром.

«Божественна», «абсолютна краса», «дивлюся на тебе, і милуюся», «боже, та ти вилита Кайлі Дженнер», «дуже красива поза», «а ти гаряча штучка», «яке непристойне плаття», - пишуть вони.

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"Будь настільки прекрасна душею, щоб люди жадали твоїх вібрацій», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кім Лі позує сидячи на ліжку в одному корсеті, демонструючи неймовірні форми. Красуня позує спиною на камеру, через що кадр виглядає ще більш спокусливим.

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