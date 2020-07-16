Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя на отдыхе
На фото красотка показала себя в оранжевом купальнике, а образ дополнила очками. Так как наряд был цельным, то в нем было приличное декольте, которое еле вместило пышный бюст Ким. Звезда сидела на стульчике возле пальмы, а чуть далее можно увидеть море. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли поставить лайков или написать комментарии, но так и хочется сказать: "Охотница".
ЗНО 2020 обернулось скандалом, такого позора в Украине еще не было: «Простите меня…»
Как выглядели молодые Пугачева, Ротару, Брежнева и Орбакайте без своих голливудских улыбок: топ неожиданных фото
Кошевой из «Квартал 95» отпустил волосы и впечатлил украинцев пляжным телом: «Будуший презик»
Пора бежать в обменники, украинцев предупредили: "В ближайшее время курс доллара..."
Ранее мы писали, что популярная модель Ким Ли похвасталась роскошным бюстом в экстравагантном наряде.
«Вы делаете меня лучше», — коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Ким Ли позирует в зеленом наряде с «бездонным» декольте, демонстрируя роскошную фигуру.
«Сочное яблочко», «да есть же!», «роскошная фигура», «бомбезный вид!», «огонь девка», — пишут ее поклонники.
Сообщалось, что известная модель Ким Ли показала необычный образ в соблазнительном ракурсе.
На фото Ким показывает себя в черном платье с огромным декольте. Как можно заметить, красотка не очень любит носить белье, но благодаря этому можно оценить пышную грудь девушки. Образ Ли дополнила пышной укладкой волос и украшениями на шее и руках.
Напомним, корейская Кардашьян в полупрозрачном корсете показала свой самый сочный ракурс
Также Politeka писала, что внушительное декольте корейской Кардашьян еле-еле влезло в кадр
А еще Politeka сообщала, что турецкая Кардашьян оседлала спинку дивана, показав эктрим-размер