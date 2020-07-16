Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя на отдыхе

На фото красотка показала себя в оранжевом купальнике, а образ дополнила очками. Так как наряд был цельным, то в нем было приличное декольте, которое еле вместило пышный бюст Ким. Звезда сидела на стульчике возле пальмы, а чуть далее можно увидеть море. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли поставить лайков или написать комментарии, но так и хочется сказать: "Охотница".

Ранее мы писали, что популярная модель Ким Ли похвасталась роскошным бюстом в экстравагантном наряде.

«Вы делаете меня лучше», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Ким Ли позирует в зеленом наряде с «бездонным» декольте, демонстрируя роскошную фигуру.

«Сочное яблочко», «да есть же!», «роскошная фигура», «бомбезный вид!», «огонь девка», — пишут ее поклонники.

Сообщалось, что известная модель Ким Ли показала необычный образ в соблазнительном ракурсе.

На фото Ким показывает себя в черном платье с огромным декольте. Как можно заметить, красотка не очень любит носить белье, но благодаря этому можно оценить пышную грудь девушки. Образ Ли дополнила пышной укладкой волос и украшениями на шее и руках.

Напомним, корейская Кардашьян в полупрозрачном корсете показала свой самый сочный ракурс

Также Politeka писала, что внушительное декольте корейской Кардашьян еле-еле влезло в кадр

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