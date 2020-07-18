Популярная модель Ким Ли, которая прославилась как корейская Ким Кардашьян, сверкнула формами в одном корсете
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Будь настолько прекрасна душой, чтобы люди жаждали твоих вибраций», — говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Ким Ли позирует сидя на кровати в одном корсете, демонстрируя невероятные формы. Красотка позирует спиной на камеру, из-за чего кадр выглядит еще более соблазнительным.
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«Какая охотница, улет», «кажется, ангел потерялся», «божественный вид», «фигурка просто загляденье», «на такую красоту можно любоваться вечно», «у тебя такие вибрации, что аж до меня доходят», — пишут ее поклонники.
До этого сообщалось, что корейская копия супермодели Ким Ли похвасталась формами на прогулке.
На снимке красотка позирует в белоснежном топе и мини-шортах. Знаменитость стояла просто посреди улицы с распущенными волосами, не стесняясь демонстрировать внушительные прелести, которые выпирали из-под ткани.
Кроме того, в кадр также попал идеальный пресс красотки.
"Окружайте себя людьми, которые вас двигают вперед", - написала Ким.
Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии еще больше комплиментов своему кумиру.
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