Популярная модель Ким Ли, которая прославилась как корейская Ким Кардашьян, сверкнула формами в одном корсете

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Будь настолько прекрасна душой, чтобы люди жаждали твоих вибраций», — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Ким Ли позирует сидя на кровати в одном корсете, демонстрируя невероятные формы. Красотка позирует спиной на камеру, из-за чего кадр выглядит еще более соблазнительным.

«Какая охотница, улет», «кажется, ангел потерялся», «божественный вид», «фигурка просто загляденье», «на такую красоту можно любоваться вечно», «у тебя такие вибрации, что аж до меня доходят», — пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что корейская копия супермодели Ким Ли похвасталась формами на прогулке.

На снимке красотка позирует в белоснежном топе и мини-шортах. Знаменитость стояла просто посреди улицы с распущенными волосами, не стесняясь демонстрировать внушительные прелести, которые выпирали из-под ткани.

Кроме того, в кадр также попал идеальный пресс красотки.

"Окружайте себя людьми, которые вас двигают вперед", - написала Ким.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии еще больше комплиментов своему кумиру.

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