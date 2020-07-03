Известная модель Гюль Бахари, которую называют корейской Кардашьян, показала себя в свежем образе

На фото Гюль позирует в юбке кремового цвета и топе. Красотка села на край дивана и соблазнительно выгнулась, демонстрируя свою красоту в бездонном декольте. Бахари дополнила образ стильными серьгами в виде значка доллара, а волосы собрала в хвост. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасна", "Восхитительно красивая", "Оставайся в безопасности там", "Вы хорошо выглядите, всегда рады взглянуть на великолепных людей", "Самая удивительная и красивая, возбуждающая леди", "Очень горячая, безупречное тело", "Топ сейчас треснет".

Ранее мы сообщали, что известная модель Гюль Бахари показала смелый образ, подогрев интерес к своей персоне.

На фото Бахари позирует в платье с огромным декольте, которое было в виде прозрачной сеточки. Красотка не стеснялась, демонстрируя свои пышные формы во всей красе. Гюль сидела за столиком в каком-то заведении, вытянув ноги вперед, а волосы оставила распущенными.

Сообщалось, что модель Гюль Бахари блеснула шикарными формами прямо в камеру.

Одежда привлекла внимание тем, что выделила главные достоинства звезды. Казалось, в глубоком декольте покажется самое интимное, но известная красотка контролировала ситуацию.

Напомним, пышногрудая турецкая Кардашьян едва вместила внушительные объемы в пикантное платье

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