Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала смелый образ, заинтриговав фанатов
На фото Ким позирует в черном полупрозрачном корсете, а больше на красотке ничего не было. Девушка оставила волосы распущенными, а демонстрировала свои формы перед зеркалом. Можно благодаря этому оценить как роскошную пятую точку, так и пышный бюст звезды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Доверьтесь времени своей жизни", - написала красотка.
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Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
"Вот красавица", "Абсолютно", "Это сделало мой день", "Прекрасно", "Я один из самых больших ваших поклонников", "Божественно", "Вид сзади лучший".
Ранее мы сообщали, что модель Ким Ли похвасталась загорелыми «близняшками» в упругом наряде.
«Ты же знаешь, что я чувствую себя по-другому, потому что ты знаешь, что у меня другой разум», — говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Ким Ли позирует с элегантным макияжем и в наряде с декольте, демонстрируя невероятную красоту.
Сообщалось, что известная модель Ким Ли показала всю себя без лишних украшений.
На фото Ким показывает себя в нижнем белье, лямки которого спустила на руки.
Напомним, корейская Кардашьян поиграла пышным бюстом в спальне, фото соблазнения
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