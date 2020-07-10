Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала смелый образ, заинтриговав фанатов

На фото Ким позирует в черном полупрозрачном корсете, а больше на красотке ничего не было. Девушка оставила волосы распущенными, а демонстрировала свои формы перед зеркалом. Можно благодаря этому оценить как роскошную пятую точку, так и пышный бюст звезды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доверьтесь времени своей жизни", - написала красотка.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вот красавица", "Абсолютно", "Это сделало мой день", "Прекрасно", "Я один из самых больших ваших поклонников", "Божественно", "Вид сзади лучший".

Ранее мы сообщали, что модель Ким Ли похвасталась загорелыми «близняшками» в упругом наряде.

«Ты же знаешь, что я чувствую себя по-другому, потому что ты знаешь, что у меня другой разум», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Ким Ли позирует с элегантным макияжем и в наряде с декольте, демонстрируя невероятную красоту.

Сообщалось, что известная модель Ким Ли показала всю себя без лишних украшений.

На фото Ким показывает себя в нижнем белье, лямки которого спустила на руки.

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