Популярна американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер посвітила значними "близнючками" в новій фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня позує без білизни, прикривши значного розміру округлості руками. На голові у моделі красується капелюх з вуаллю. Сама Дженнер при цьому млосно дивиться в кадр.

Звернемо увагу, що фотографію модель ніяк не підписала, хоча її шанувальники й без цього прийшли в справжній захват.

«Королівський розмір!», «Королева Кайлі!», «ти богиня»,» обожнюю твої фотосесії!», «хороша, просто диво якесь», «ауч, як це гаряче і шикарно», «це занадто красиво для мене. Ти й так сьогодні зробила мій день! Спасибі тобі», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що одна з найзнаменитіших моделей Кайлі Дженнер 10 серпня відзначила своє 23-річчя.

Шанувальники зірки на фан-сторінці опублікували на честь свята палкі фото кумира. Так, на кадрах зірка постала в одній нижній білизні.

Кайлі позувала сидячи, демонструючи найапетитніші місця в неоновому мереживі.

Тонкий ліфчик обтягнув і відмінно виділив пишні груди. Остання стиснулася під тканиною і виглядала дуже спокусливо.

Нагадавши, Кайлі Дженнер показала, як треба спокушати в простому бежевому бікіні

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