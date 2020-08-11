Популярна американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер посвітила значними "близнючками" в новій фотосесії
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, красуня позує без білизни, прикривши значного розміру округлості руками. На голові у моделі красується капелюх з вуаллю. Сама Дженнер при цьому млосно дивиться в кадр.
Звернемо увагу, що фотографію модель ніяк не підписала, хоча її шанувальники й без цього прийшли в справжній захват.
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«Королівський розмір!», «Королева Кайлі!», «ти богиня»,» обожнюю твої фотосесії!», «хороша, просто диво якесь», «ауч, як це гаряче і шикарно», «це занадто красиво для мене. Ти й так сьогодні зробила мій день! Спасибі тобі», - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що одна з найзнаменитіших моделей Кайлі Дженнер 10 серпня відзначила своє 23-річчя.
Шанувальники зірки на фан-сторінці опублікували на честь свята палкі фото кумира. Так, на кадрах зірка постала в одній нижній білизні.
Кайлі позувала сидячи, демонструючи найапетитніші місця в неоновому мереживі.
Тонкий ліфчик обтягнув і відмінно виділив пишні груди. Остання стиснулася під тканиною і виглядала дуже спокусливо.
Нагадавши, Кайлі Дженнер показала, як треба спокушати в простому бежевому бікіні
Також Politeka писала, що Кайлі Дженнер в невидимому бікіні без сорому вимазалася маслом перед камерою
А ще Politeka повідомляла, що апетитна Кайлі Дженнер відпила з келиха і відразу задерла сукню