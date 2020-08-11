Мінімальну зарплату в Україні мають підняти до п'яти тисяч гривень вже у вересні

Нардеп з фракції " Слуга народу "Данило Гетманцев в ефірі каналу" Україна 24 " розповів, звідки візьмуть необхлдімие гроші.

"Можливо, через економію з обслуговування державного боргу (знайдуться кошти - ред.). Хоча я б при дефіциті в 7,5%, не говорив би про якусь економію на обслуговуванні державного боргу. Це величезні гроші, це гроші, джерела на які нам ще треба знайти, незважаючи на 3 млрд, які ми хочемо отримати до кінця року від МВФ, Єврокомісії та Світового банку", — сказав він.

Гетманцев додав, що на підвищення мінімалки необхідно 5 мільярдів гривень, а така сума, за його словами, не критична.

«Але знову ж таки ми повинні з вами говорити про те, що проблема держборгу і обслуговування держборгу — це серйозна проблема для нашого бюджету, і ми повинні її вирішувати шляхом проактивної боргової політики", — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський подав на розгляд до Верховної Ради закон, згідно з яким мінімальну зарплату в Україні планують підвищити з 4,7 тисяч до 5 тисяч гривень.

При цьому є думка, що підвищенням мінімалки чиновники намагаються "підкупити" бюджетників, яким цієї осені належить голосувати на місцевих виборах по всій Україні. Насамперед такий крок розрахований на 1,5 мільйона медиків і викладачів, а також на мільйон правоохоронців.

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