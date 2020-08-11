Украинские власти могут отменить обещанное повышение минимальной зарплаты вскоре после выборов

Об этом изданию "UBR" заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, передает Politeka.net.

В Офисе президента Владимира Зеленского недавно заявили, что с 1 сентября минимальную зарплату в Украине планируют повысить с 4,7 тысяч до 5 тысяч гривен. Соответствующий законопроект глава государства уже подал на рассмотрение в Верховную Раду.

В то же время, эксперты предвидят негативные последствия такого решения, ведь в бюджете банально не хватает средств. Александр Охрименко предполагает, что правительству придется запустить печатный станок или же со временем снизить уровень зарплаты.

"Я не знаю, какой бюджет будет на 2021 год, но это очень сильная нагрузка на него будет - 60-80 миллиардов гривен. Или действительно власть пойдет "печатать" гривну, или после выборов они переиграют повышение", - заявил аналитик.

Как считает Александр Охрименко, повышением минималки чиновники пытаются "подкупить" бюджетников, которым этой осенью предстоит голосовать на местных выборах по всей Украине. Прежде всего такой шаг расчитан на 1,5 миллиона медиков и преподавателей, а также на миллион правоохранителей.

В то же время, повышение зарплат сильно ударит по среднему и крупному бизнесу, ведь вместе с ними вырастет и налоговая нагрузка. Так предприятиям придется платить больше денег в бюджет в разгар карантина и экономического кризиса в стране. Как считают представители Европейской бизнес ассоциации, украинцы просто еще сильнее уведут расчеты с сотрудниками в "тень".

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