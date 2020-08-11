Зірка розповіла, чому пішла на таке

Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька здивувала зовнішністю

Зірка вразила зовнішністю фанатів, адже з'явилася з рожевим волоссям, передає Politeka.net. Артистка записала відео разом з відомим українським блогером, Єгором Андрюшиним. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

В рамках зйомки зірка вирішила поекспериментувати із зовнішністю. Так, Олександра позувала в рожевій перуці у вигляді каре.

Для запису співачка вибрала легку білу сукню з глибоким декольте. Варто відзначити, що красуня позувала без косметики, адже в рамках запису ролика їй планували зробити макіяж, як у однієї з K-pop виконавиць.

"Трохи розбавлю очікування перед кліпом новим випуском beauty vlog 😉 вже на нашому YouTube-каналі разом з @egor_mua показуємо нові мейк-експерименти!",- підписала відео Зарицька.

За 15 хвилин кадри подивилися понад 1000 осіб.

"Така сексі в цій перуці🔥", " Та Ви шооооо😋", " Юлія Володимирівна просто вбила 😂 так несподівано ... 🤷 ♀ ️ ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олександра Зарицька позувала в чорній обтягуючій сукні, яка підкреслила її видатні форми. Поруч з нею стояли її колеги по групі, які теж були в чорному одязі.

"Пісня сміливих дівчат", - підписала фото Олександра. "Рух для жінок - це демонстрація почуттів і сили. Згодні?",- доповнила вона.

Раніше ми писали, що солістка KAZKA показувала себе в мереживному ліфчику. Дівчина посміхалася на камеру і демонструвала пишні груди. Співачка показала себе досить близько, тому можна легко оцінити її пишний бюст.

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