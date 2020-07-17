Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала себя

На фото Зарицкая показала себя в черной майке. На красотке больше ничего не было видно, зато можно заметить приличное декольте, в котором девушка не скрывала свою гордость. Александра смотрела на камеру и демонстрировала себя довольно близко. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Зарицкая выбросила снимок в сторис Инстаграм, поэтому никто не смог ничего написать, но так и хочется сказать: "Размер что надо!".

Сообщалось, что солистка группы KAZKA Александра Зарицкая анонсировала выход их нового альбома, который был представлен еще в прошлом году. Эту публикацию Саша сопроводила своим новым селфи. На черно-белом фото девушка пристально смотрит в камеру. Ранее мы сообщали, что KAZKA похвасталась четырехлапым прибавлением. В микроблоге популярной украинской группы в Инстаграм на днях появился новый снимок, который никого не оставил равнодушным. Солистка «KAZKA» Александра Зарицкая на снимке держит на руках премилого щенка породы «французский бульдог». Малышку назвали Эффи.

Мы писали, что совершенно недавно украинская группа "KAZKA" выпустила клип на песню "Палала", который снял режиссер Алан Бадоев.

На снимках присутствует певица в наряде, который обтянул ее пышные формы. Также от взгляда не утаить глубокое декольте платья.

Напомним, пышнотелая солистка KAZKA блеснула красотой в огромном декольте

А еще Politeka писала, что горячая солистка KAZKA не удержала платье на ветру, смелые кадры

Также Politeka сообщала, что замотанная в полотенце KAZKA изменилась до неузнаваемости



