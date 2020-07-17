Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала себя
На фото Зарицкая показала себя в черной майке. На красотке больше ничего не было видно, зато можно заметить приличное декольте, в котором девушка не скрывала свою гордость. Александра смотрела на камеру и демонстрировала себя довольно близко. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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