Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая сверкнула невероятной красотой с идеальным макияжем
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Настроена на август решительно», — коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на снимке Зарицкая позирует с идеальным макияжем, демонстрируя внеземную красоту. Мимо нее поклонники знаменитости пройти мимо не смогли.
«Кошачьи глазки», «брови супер», «мейк отпад», «огонь», «королева», «огонь брови же», «ты лучшая», «вдохновляет», «огонь», «сладенькая», — пишут они.
Пора бежать в обменники, украинцев предупредили: "В ближайшее время курс доллара..."
Русская Кардашьян в ботфордах чуть не разорвала купальник пышным бюстом: на это можно смотреть вечно
Главная красотка "Холостяка" в полупрозрачном купальнике пошалила на яхте: "Все ради ревности Макса"
Новая компенсация для украинцев, решение принято: "Пять тысяч гривен получит тот, кто..."
До этого мы сообщали, что известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала смелый образ, удивив фанатов
На фото Зарицкая позирует в платье выше колена, а в руках держала цветочки. Красотка стояла посреди травы и ели могла удержать свой наряд, который от ветра задувало. Образ Александра дополнила стильными черными очками, а позировала на фоне моря.
Фанаты ничего не смогли ничего написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Пушка".
Кроме того, Зарицкая также похвасталась чувственным фото на берегу моря.
Напомним, пышногрудая солистка KAZKA очаровала новой фигурой и сменой имиджа
Также Politeka писала, что похудевшая солистка KAZKA поразила клоунским видом, Jerry Heil не сдержалась
А еще Politeka сообщала, что пышногрудая солистка KAZKA без капли смущения потрясла новой внешностью