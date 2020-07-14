Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая сверкнула невероятной красотой с идеальным макияжем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Настроена на август решительно», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Зарицкая позирует с идеальным макияжем, демонстрируя внеземную красоту. Мимо нее поклонники знаменитости пройти мимо не смогли.

«Кошачьи глазки», «брови супер», «мейк отпад», «огонь», «королева», «огонь брови же», «ты лучшая», «вдохновляет», «огонь», «сладенькая», — пишут они.

До этого мы сообщали, что известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала смелый образ, удивив фанатов

На фото Зарицкая позирует в платье выше колена, а в руках держала цветочки. Красотка стояла посреди травы и ели могла удержать свой наряд, который от ветра задувало. Образ Александра дополнила стильными черными очками, а позировала на фоне моря.

Фанаты ничего не смогли ничего написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Пушка".

Кроме того, Зарицкая также похвасталась чувственным фото на берегу моря.

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