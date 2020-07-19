Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала себя в смелом образе

На фото красавица показывала себя в кружевном лифчике. Девушка улыбалась на камеру и демонстрировала пышную грудь. Зарицкая показала себя довольно близко, поэтому можно легко оценить ее пышный бюст. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Пушка".

Ранее мы писали, что 27-летняя украинская певица Александра Зарицкая впечатлила ярким пятничным образом.

Так, Зарицкая эффектно приспустила с одного плеча рубашку, засветив кружевной лифчик. На одном из фото красотка прикрылась рукой, но уже на следующем бесстыдно выставила все прелести напоказ. Девушка кинула томный взгляд в камеру, "убив" хищным взглядом. Яркий макияж со стрелками дополнил ее роскошный образ.

Сообщалось, что украинская певица Александра Зарицкая удивила сменой имиджа.

"Спасибо, Минск", - коротко подписала свой пост певица.

На кадре Александра предстала с ярким макияжем, в котором преобладали розовые и фиолетовые тона.

Поклонники певицы бурно отреагировали на такой необычный образ.

"Ох, Саша, что ты творишь?", " Очень красивая", "Невероятно красивая", - писали под данным снимком.

Напомним, солистка KAZKA в узенькой маечке показала, как выглядит пышная красота

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