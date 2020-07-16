Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала себя на репетиции

На фото красавица показала себя довольно близко к объективу камеры. Саша сама себя снимала на телефон, демонстрируя волосы, которые частично были собраны в узел. В какой одежде была Зарицкая неизвестно, но можно оценить приличное декольте девушки. Звезда рассказала о репетиции, которая проходила. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Эту прическу я посвящаю сегодняшней репетиции, которая менялась сегодня десяток раз", - сказала Саша.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Королева, можно смотреть вечно".

Ранее мы сообщали, что солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая сверкнула невероятной красотой с идеальным макияжем.







«Настроена на август решительно», — коротко говорится в сообщении.

Сообщалось, что известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала свою красоту, забыв о смущении.







На фото красавица позирует в топе, который еле вместил пышный бюст Александры. Образ Зарицкая дополнила ярким макияжем и маникюром. На лбу можно увидеть рисунок в виде полумесяца.

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