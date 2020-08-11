Звезда рассказала, почем пошла на такое

Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая удивила внешностью

Звезда поразила внешностью фанатов, ведь появилась с розовыми волосами, передает Politeka.net. Артистка записала видео вместе с известным украинским блогером, Егором Андрюшиным. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В рамках съемки звезда решила поэкспериментировать с внешностью. Так, Александра позировала в розовом парике в виде каре.

Для записи певица выбрала легкое белое платье с глубоким декольте. Стоит отметить, что красотка позировала без косметики, ведь в рамках записи ролика ей планировали сделать макияж, как у одной из k-pop исполнительниц.

"Немного разбавлю ожидания перед клипом новым выпуском beauty vlog 😉 Уже на нашем YouTube-канале вместе с @egor_mua показываем новые мейк-эксперименты!", - подписала видео Зарицкая.

За 15 минут кадры посмотрели более 1000 человек.

"Такая секси в этом парике🔥", "Та вы шооооо😋", "Юлия Владимировна просто убила 😂 так неожиданно ... 🤷♀️", - написали пользователи сети.

Напомним, Александра Зарицкая позировала в черном обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее выдающиеся формы. Рядом с ней стояли ее коллеги по группе, которые тоже были в черной одежде.

«Песня смелых девушек», - подписала фото Александра. «Движение для женщин - это демонстрация чувств и силы. Согласны?», - дополнила она.

Ранее мы писали, что солистка KAZKA показывала себя в кружевном лифчике. Девушка улыбалась на камеру и демонстрировала пышную грудь. Певица показала себя довольно близко, поэтому можно легко оценить ее пышный бюст.

Напомним, солистка KAZKA в узенькой маечке показала, как выглядит пышная красота

А еще Politeka писала, что пышнотелая солистка KAZKA блеснула красотой в огромном декольте

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