Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк побешкетувала на камеру в облягаючому купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Я знаю, ви чекали на це відео», - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Нікітюк позує на тлі намету, яку вона збирає зі своєю кумою. Телеведуча в облягаючому купальнику виконує запальний танець під звуки Benny Benassi – satisfaction, ефектно рухаючись в такт.

Під кінець ролика сама ведуча не витримує і «заливається» сміхом. Однак її шанувальники не могли що-небудь сказати, оскільки кадрами вона поділилася у себе на сторінці в Сторіс.

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На фото Леся позувала в чорному топіку і шортах, доповнивши образ малюнками на руці. На красуні можна побачити хижу розмальовку, а в руці палаючий факел. Фото вийшло ефектним і в жаркому стилі, який нікого не залишив байдужим.

Шанувальники буквально відразу закидали кумира компліментами, а опубліковані знімки набрали тисячі лайків.

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