Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски показала ідеальну форму " як у Кім"

Володарка стрункого і підтягнутого тіла зовсім не приховує, що вона не рідкісний гість в тренажерному залі. Дозволяючи собі фастфуд, дівчина не пропускає тренувань, щоб завжди бути у формі. В якості альтернативи заняттю спортом в задушливому спортзалі модель вибирає будь-яку фізичну активність на свіжому повітрі. Тому в її профілі в Instagram все більше пляжних і ефектних фото.

І цей раз не став винятком. Ідеальну фігуру в простому бікіні Емілі показала біля самого узбережжя, повернувшись до об'єктива спочатку спиною. А потім і боком. Сідниці зірки чимало здивували шанувальників, адже Емілі, здавалося б, ніколи не надавала в залі значення тренувань на дану ділянку тіла, проте її сідниці виглядали досить ідеально.

"Це в Картахені, Колумбія ...", "Це диво😍 😍 😍"» "життя сповнене речей, якими ми не можемо насолоджуватися, ти вікно для моїх очей, спасибі", " яка краса! Який острів? 🍑 🏝 ️ 💛 » , «Іспанія Картахена або Мексика?", "Це колумбійське малятко», «Прояви повагу до свого чоловіка»," справжня краса не здалеку, а в тому, що ти розумієш себе в інших ️ ️ n я говорю це як друг😅 😂".

В Інстаграмі Емілі дуже багато фото в бікіні, а про таке тіло, як у неї, мріють мільйони. При цьому Емілі не тільки стежить за собою, фанатично відмовляючись від їжі, але ще і любить солодощі, фастфуд і навіть солодке. Однак, секрет успіху простий - вона ніколи не пропускає тренування. Також вона вважає, що доглядом за собою ні в якому разі не можна нехтувати.

Емілі не любить макіяж і укладати волосся, тому на пляжі завжди показує себе максимально природною, як і в цей раз в жовтому-бікіні без бретелей.

"Всі нові стилі бікіні і принти у фірми цих купальників", - пише Емілі під постом.

Шанувальники ж звернули увагу саме на вигляд моделі:

"чудово✨ 💕», «вибачте, moi t'es Bonne», «Ти просто ангел», «ландо сподобалася картинка«," тут є хто-небудь з мема Лендо Норріса?", "Ви поголили пахви? @emrata️️, » "чудові гени, ти мила«," я така фанатка nd in love, ха-ха-ха, рок, дівчинка. 😂👏😍😮❤️🔥», «контроль якості"»

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