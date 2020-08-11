Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала идеальную форму "как у Ким"

Обладательница стройного и подтянутого тела совсем не скрывает, что она не редкий гость в тренажерном зале. Позволяя себе фастфуд, девушка не пропускает тренировок, чтобы всегда быть в форме. В качестве альтернативы занятию спортом в душном спортзале модель выбирает любую физическую активность на свежем воздухе. Поэтому в ее профиле в Инстаграм все больше пляжных и эффектных фото.

И этот раз не стал исключением. Идеальную фигуру в простом бикини Эмили показала у самого побережья, повернувшись к объективу сначала спиной. А затем и боком. Ягодицы звезды немало удивили поклонников, ведь Эмили, казалось бы, никогда не придавала в зале значения тренировкам на данный участок тела, однако ее ягодицы выглядели весьма идеально.

«Это в Картахене, Колумбия ...», «Это волшебство, просто чудо😍😍😍», «жизнь полна вещей, которыми мы не можем наслаждаться, ты окно для моих глаз, спасибо», «Какая красота! Какой остров? 🍑🏝️💛», «Испания Картахена или Мексика?», «Это колумбийская малышка», «Прояви уважение к своему мужу», «Настоящая красота не издалека, а в том, что ты понимаешь себя в других 🙇🏾‍♂️n я говорю это как друг 😅😂».

В Инстаграме Эмили очень много фото в бикини, а о таком теле, как у нее, мечтают миллионы. При этом Эмили не только следит за собой, фанатично отказываясь от пищи, но еще и любит сладости, фастфуд и даже сладкое. Однако, секрет успеха прост – она никогда не пропускает тренировки. Также она считает, что уходом за собой ни в коем случае нельзя пренебрегать.

Эмили не любит макияж и укладывать волосы, поэтому на пляже всегда показывает себя максимально естественной, как и в этот раз в желтом-бикини без бретелей.

"Все новые стили бикини и принты у фирмы этих купальников", - пишет Эмили под постом.

Поклонники же обратили внимание именно на вид модели:

«восхитительно✨💕», «Извините, moi t'es bonne», «Ты просто ангел», «Ландо понравилась картинка», «Здесь есть кто-нибудь из мема Лэндо Норриса?», «Вы побрили подмышки? @emrata 🤦🏻‍♀️,» «великолепные гены, ты милая», «Я такая фанатка Nd in love, ха-ха-ха, рок, девочка. 😂👏😍😮❤️🔥», «контроль качества».

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее

Также Politeka писала, что Ратаковски разделась и без стеснения показала, чем ее наградила природа

А еще Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе