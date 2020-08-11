Колишній ангел Victoria's Secret, відома модель Келлі Гейл влаштувала спеку на пляжі своїм розкішним виглядом

Зірка опублікувала гаряче фото у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Зірка постала в крихітному бікіні.

Модель позувала, ймовірно, на пляжі, що видно по розмитому фону води позаду красуні. Келлі стояла, затиснувши мокре волосся руками.

Знаменитість була в мікро-купальнику, який ледве утримував груди під своєю тонкою тканиною. Маленькі трикутні клаптики тканини натягнулися на тонких бретельках, ледь не засвітивши груди цілком, але при цьому трохи засвітивши округлості.

Крихітні плавки трималися на стегнах на тонких зав'язочках. Завершив образ браслетик на руці.

Модель була вологою ніби після купання. Краплі води стікали по її досконалим вигинам. Зокрема, по плоскому животику і тонкій талії.

Гейл дивилася вдалину, відкривши губи.

Всього за 20 хвилин пост зібрав понад 8000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі відзначили, що виглядає зірка чудово.

"Ох, ось це фігурка", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Келлі Гейл позувала в салатовому бікіні. Верх купальника чимось нагадував вузький топік. Тонкі лямки вп'ялися в шкіру красуні. Невеликі груди злегка випирали з нього.

Модель стояла до камери боком, засвітивши і пружні сідниці. Плавки трохи заховалися між "булочками" красуні.

Раніше повідомлялося, що Келлі Гейл позувала вдома в по-літньому легкому образі. На ній короткий білий топік з тонкої тканини, в якій видно, що модель не стала надягати ще й ліфчик, а також блакитні труси.

Келлі позує легко і невимушено, піднявши волосся вгору, ніби намагається зібрати їх у хвіст.

Нагадавши, Келлі Гейл з Victoria's Secret вбралася в екстремальне міні для гри в теніс:"шикарна дитинко".

Як повідомляла Politeka, волога Келлі Гейл з Victoria's Secret в міні-бікіні вразила нескінченними ногами.

Також Politeka писала, що Келлі Гейл з Victoria's Secret в прозорому бікіні показала найпотаємніше.