Бывший ангел Victoria’s Secret, известная модель Келли Гейл устроила жару на пляже своим роскошным видом

Звезда опубликовала горячее фото в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Звезда предстала в крохотном бикини.

Модель позировала, вероятно, на пляже, что видно по размытому фону воды позади красотки. Келли стояла, зажав мокрые волосы руками.

Знаменитость была в микро-купальнике, который едва удерживал грудь под своей тонкой тканью. Маленькие треугольные лоскутки ткани натянулись на тонких бретельках, едва не засветив грудь целиком, но при этом немного засветив округлости.

Крохотные плавки держались на бедрах на тонких завязочках. Завершил образ браслетик на руке.

Модель была влажной будто после купания. Капли воды стекали по ее совершенным изгибам. В частности, по плоскому животику и тонкой талии.

Гейл смотрела вдаль, приоткрыв губы.

Всего за 20 минут пост собрал более 8000 лайков и много комментариев. Пользователи сети отметили, что выглядит звезда великолепно.

"Ох, вот это фигурка", - написал один из поклонников.

Напомним, Келли Гейл позировала в салатовом бикини. Верх купальника чем-то напоминал узкий топик. Тонкие лямки впились в кожу красотки. Небольшая грудь слегка выпирала из него.

Модель стояла к камере боком, засветив и упругие ягодицы. Плавки немного запрятались между "булочками" красотки.

Ранее сообщалось, что Келли Гейл позировала дома в по-летнему легком образе. На ней короткий белый топик из тонкой ткани, в которой видно, что модель не стала надевать еще и лифчик, а также голубые трусы.

Келли позирует легко и непринужденно, подняв волосы вверх, будто пытается собрать их в хвост.

Напомним, Келли Гейл из Victoria's Secret нарядилась в экстремальное мини для игры в теннис: "Шикарная детка".

Как сообщала Politeka, влажная Келли Гейл из Victoria's Secret в мини-бикини поразила бесконечными ногами.

Также Politeka писала, что Келли Гейл из Victoria's Secret в прозрачном бикини показала самое сокровенное.