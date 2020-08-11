Відома модель Белла Хадід, найкрасивіша дівчина в світі, показала себе в незвичайному ракурсі і вбранні

На фото красуня позувала в червоній прозорій сукні з чорною корсетною частиною. Можна помітити, що Хадід була на дереві зовсім без білизни, як і волосся. На другому знімку Белла вже здалася з волоссям в рожевому платті, яке розвивалося на вітрі. Дівчина злізла з дерева і позувала біля нього, закинувши голову, поки стояла в профіль. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Моя перша зйомка з Нік Найт, який сам переміщається в ZOOM. Це було кілька місяців тому під час карантину на фермі. Я люблю лазити по деревах, чим вище, тим краще", - підписала фото красуня.

Фанати поставили понад 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Королева", "шалено красива", "Прекрасно", "ікона", "я люблю тебе", "Королева, я люблю це", "принцеса".

Повідомлялося, що відома топ-модель Белла Хадід пограла принадами без білизни.

Так, деякий час тому в Instagram Белли з'явилися кілька провокаційних знімків. Красуня позувала у футболці, яку зав'язала під грудьми. Зірка блиснула оголеними принадами без ліфчика.

Нагадавши, Белла Хадід приспустила джинси заради пікантного кадру в томній позі

А ще Politeka писала, що Белла Хадід без сорому показала свою красу на публіці

Також Politeka повідомляла, що розкішна Белла Хадід з подружкою в крихітному бікіні посвітили пружними тілами



