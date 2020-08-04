Супермодель Белла Хадид, которую называют самой красивой женщиной в мире, похвасталась роскошным телом без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«500 дней карантина. 19 мая. Мое лицо стало холстом в один день, когда я вдруг почувствовала себя совершенно бесполезной. Как оказалось, это было проблемно вытереть потом», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах модель позирует абсолютно без белья и с эффектным макияжем. При этом интимные места знаменитость решила прикрыть при помощи простыни, что спровоцировало настоящий бум среди ее поклонников.

«Королева!», «вот это упругие у тебя прелести», «роковая красотка», «огонь малышка», «малышка что надо», «богиня», «ты ангел? Просто роскошный вид», «ты первый человек, который сделал мой день. Спасибо!», «огненная красота!», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что топ-модель Белла Хадид, котору назвали самой красиво женщиной в мире, рассказала о своем новом проекте.

Знаменитость рассказала, что свое дело начала в начале карантина. Он заключается в том, что знаменитость выставляла на продажу вещи из ограниченной коллекции.

Напомним, Белла Хадид в короткой маечке показала, как орудует инструментом: "Ангелочек не так прост".

Как сообщала Politeka, сказочная Белла Хадид в облегающем купальнике изогнулась до неприличия, жаркие кадры: «абсолютная красота».

Также Politeka писала, что самая красивая девушка в мире устроила пикантное шоу под водой: «Волшебная Белла».