Супермодель Белла Хадид, которую называют самой красивой женщиной в мире, похвасталась роскошным телом без белья
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«500 дней карантина. 19 мая. Мое лицо стало холстом в один день, когда я вдруг почувствовала себя совершенно бесполезной. Как оказалось, это было проблемно вытереть потом», — говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах модель позирует абсолютно без белья и с эффектным макияжем. При этом интимные места знаменитость решила прикрыть при помощи простыни, что спровоцировало настоящий бум среди ее поклонников.
«Королева!», «вот это упругие у тебя прелести», «роковая красотка», «огонь малышка», «малышка что надо», «богиня», «ты ангел? Просто роскошный вид», «ты первый человек, который сделал мой день. Спасибо!», «огненная красота!», — пишут они.
До этого мы рассказывали, что топ-модель Белла Хадид, котору назвали самой красиво женщиной в мире, рассказала о своем новом проекте.
Знаменитость рассказала, что свое дело начала в начале карантина. Он заключается в том, что знаменитость выставляла на продажу вещи из ограниченной коллекции.
Напомним, Белла Хадид в короткой маечке показала, как орудует инструментом: "Ангелочек не так прост".
Как сообщала Politeka, сказочная Белла Хадид в облегающем купальнике изогнулась до неприличия, жаркие кадры: «абсолютная красота».
Также Politeka писала, что самая красивая девушка в мире устроила пикантное шоу под водой: «Волшебная Белла».