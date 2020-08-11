Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, здивувала фігурою в занадто тісному костюмі

Дівчина з Туреччини на ім'я Гюль Бахарі продовжує щодня зачаровувати користувачів мережі Instagram своїм образом відвертої красуні зі сходу. Дівчину досить часто називають "двійником Кім Кардашьян", адже їх зовнішність і фігура чимось схожа.

Цього разу модель не втрималася від спокусливого кадру. Гюль розстебнула верхню частину комбінезона, щоб показати свої неосяжні форми і подражнити апетитним виглядом в чорному комбінезоні з мереживними вставками на стегнах.

"Особа, яку я роблю, коли хтось не думає, що я миттєво заблокую їх при найменшій негативній енергії в реальному житті або в житті, щоб захистити свій внутрішній мир і спокій. 🤣🤷🏻♀️✂️💖🥰 #novababe #fashionnova", - пише Гюль під своїм фото.

Ось як реагують на кадр фанати:

"Досить пристрасно", "ця троянда розцвіла", "чому так серйозно«,» захоплює принадами, боже«,» ідеальна крихта«," багато фотошопу ?? 😆 😆 😆 😆 😆 ", "Ти дуже красива«", " яка жінка в панчішках😍 😍", " саме спокушене💍💍💍💍💍🤤🤤🤤».

Будучи представником декількох модних брендів, дівчина не боїться експериментів. Завдяки великому вибору одягу, вона кожен день блищить в нових нарядах і причому робить це молода модель завжди в своєму стилі. Щоб підкреслити привабливість, Гюль вибирає дуже різноманітні сукні, але завжди з незмінним акцентом на значних розмірів грудей.

Не так давно дівчина, яку називають копією Кім Кардашьян через пишні форми, з'явилася на публіці в чорно-золотій сукні з незвичайним принтом і нереальним декольте з розрізом прямо під грудьми. Форми Гюль ледь помістилися в наряд, а застібка на бюсті ледь витримує напругу, що видно на фото в Instagram. Саму Бахарі це не бентежить-моделі подобається, коли сукні дуже тісні.

"Освітлення було вимкнено, але мої нігті і волосся точно світилися!. 🤷 🏻 ♀ ️ 🤣 ",- жартівливо зазначила модель під фото.

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