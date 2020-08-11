Відома українська співачка Санта Дімопулос, учасниця нового сезону «Танці з зірками", показала себе на відпочинку

На фото красуня позувала в довгій білій сукні і чорних окулярах, а образ доповнила великим капелюхом. Зірка стояла на тлі дерев і кущів, а поруч можна побачити будівлю готелю, в якому Санта оселилася на березі Середземного моря у Франції. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад шість тисяч лайків і написали коментарі:

"Просто вау", "Богиня"," шалено красивий ангел"," яка шикарна"," чарівно і місце шикарне"," не буду нічого вибирати, беру оптом, подобаються всі"," який шикарний образ"," ви звичайно сильно схудли, буквально за 2 місяці", " яка ж ви красива, Санта!".

Повідомлялося, що учасниця нового сезону шоу «Танці з зірками» Санта Дімопулос підкорила відвертим образом в кокетливому вбранні.

"Дорогі пані, разом ми сильніші і кращі. Надихайте, поважайте і любіть один одного», - написала співачка.

Ми писали, що колишня учасниця жіночої групи «ВІА Гра» Санта Дімопулос блиснула бездоганною фігурою в розкішній сукні.

Санта була одягнена в червону сукню від знаменитого Будинку моди Dior. Сукня червоного кольору ледь вмістила її пишні форми. Судячи по знімку, груди красуні практично вистрибують з корсета.

Нагадавши, гаряча Санта Дімопулос пристрасно притулилася до екс-партнера Кравець з " Квартал 95»

Також Politeka писала, що стало відомо ім'я третього учасника «Танці з зірками»

А ще Politeka повідомляла, що красуню Санту Дімопулос з "ВІА Гри" боляче вкололи за фото з донькою, що підросла



