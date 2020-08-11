Известная украинская певица Санта Димопулос, участница нового сезона «Танці з зірками», показала себя на отдыхе

На фото красотка позировала в длинном белом платье и черных очках, а образ дополнила большой шляпой. Звезда стояла на фоне деревьев и кустов, а рядом можно увидеть здание отеля, в котором Санта поселилась на берегу Средиземного моря во Франции. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более шести тысяч лайков и написали комментарии:

"Просто вау", "Богиня", "Безумно красивый ангел", "Какая шикарная", "Прелестно и место шикарное", "Не буду ничего выбирать, беру оптом, нравятся все", "Какой шикарный образ", "Вы конечно сильно похудели, буквально за 2 месяца", "Какая же Вы красивая, Санта!".

Сообщалось, что участница нового сезона шоу «Танці з зірками» Санта Димопулос покорила откровенным образом в кокетливом наряде.

«Дорогие дамы, вместе мы сильнее и лучше. Воодушевляйте, уважайте и любите друг друга», - написала певица.

Мы писали, что бывшая участница женской группы «ВИА Гра» Санта Димопулос сверкнула безупречной фигурой в роскошном платье.

Санта была одета в красное платье от знаменитого дома моды Dior. Платье красного цвета едва вместило ее пышные формы. Судя по снимку, грудь красотки практически выпрыгивает из корсета.

Напомним, горячая Санта Димопулос страстно прижалась к экс-партнеру Кравец из «Квартал 95»

Также Politeka писала, что стало известно имя третьего участника «Танці з зірками»

А еще Politeka сообщала, что красотку Санту Димопулос из "ВИА Гры" больно укололи за фото с подросшей дочкой



