Відома співачка Аліна Гросу показала себе, порадувавши фанатів свіжим образом

На фото Аліна позувала в білому піджаку і штанях. На талії можна побачити пояс, який підкреслював її. Аліна залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Красуня закрила сердечком зону декольте, щоб нічого зайвого не засвітити. Фото вийшло досить ніжним і сонячним, хоча і було зроблено в чорно-білих тонах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не написали і не поставили лайки під фото, але так і хочеться написати: "ось це очі, ракета"

Повідомлялося, що популярна українська співачка Аліна Гросу покрасувалася ідеальними формами на тлі сонячного пляжу.

На новому короткому відео Гросу всіляко красується собою, стоячи на відкритій терасі. За її спиною можна побачити пляж з відпочиваючими і синє море.

Ми писали, що відома співачка Аліна Гросу записала звернення до шанувальників.

Текстове повідомлення, звернене до всіх шанувальників її таланту, з'явилося в сторіс Гросу в Instagram.



"Я не вагітна! Це був дурний першоквітневий жарт! тчк Пишу про це вже в 5 разів! Сподіваюся, всі цього разу побачать", - написала артистка.

Нагадавши, Гросу потрясла своєю гідністю в екстремальному декольте

А ще Politeka писала, що Аліна Гросу показала топ найбільш спокусливих образів

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