Відома співачка Аліна Гросу показала себе, порадувавши фанатів свіжим образом
На фото Аліна позувала в білому піджаку і штанях. На талії можна побачити пояс, який підкреслював її. Аліна залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Красуня закрила сердечком зону декольте, щоб нічого зайвого не засвітити. Фото вийшло досить ніжним і сонячним, хоча і було зроблено в чорно-білих тонах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
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Повідомлялося, що популярна українська співачка Аліна Гросу покрасувалася ідеальними формами на тлі сонячного пляжу.
На новому короткому відео Гросу всіляко красується собою, стоячи на відкритій терасі. За її спиною можна побачити пляж з відпочиваючими і синє море.
Ми писали, що відома співачка Аліна Гросу записала звернення до шанувальників.
Текстове повідомлення, звернене до всіх шанувальників її таланту, з'явилося в сторіс Гросу в Instagram.
"Я не вагітна! Це був дурний першоквітневий жарт! тчк Пишу про це вже в 5 разів! Сподіваюся, всі цього разу побачать", - написала артистка.
Нагадавши, Гросу потрясла своєю гідністю в екстремальному декольте
А ще Politeka писала, що Аліна Гросу показала топ найбільш спокусливих образів
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