Алина Гросу впечатлила поклонников яркой внешностью в новых соблазнительных образах
Звезда поделилась новыми кадрами в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.
Популярная украинская певица опубликовала в сторис несколько коротких видео, на которых она предстает в соблазнительных образах.
На первых кадрах Гросу позирует в черной кофте с глубоким декольте и рукавами из тонкой сеточки, а также в красной кожаной юбке с высоким разрезом. Роковой образ Гросу дополняет высокий хвост и темно-красная губная помада. Звезда снимает себя на видео в зеркале, в то время как стилистка поправляет ее прическу.
Трагедия потрясла «Квартал 95», Кошевой потерял родного человека: "Разбился в ДТП перед..."
Жена Артура Пирожкова крутит роман с известным красавцем, Лобода оценила: "Это преступление"
"Квартал 95" потерял главную звезду после выходки, друг Кошевого не выдержал: "Совсем уже..."
Новые доплаты получат украинцы, важное распоряжение Кабмина: "Больше шести тысяч гривен на каждого..."
На втором видео Гросу показывает себя в ярко-красной блузке со смелым декольте, которое открывает вид на ее пышную грудь. Звезда томно смотрит в камеру, а затем подмигивает и показывает свой шаловливый язычок.
«#Явернусь», - говорится в подписи к видео.
Поклонники певицы не смогли оставить своих комментариев под постами, ведь в сторис отсутствует такая возможность.
До этого мы писали, что Гросу опубликовала жаркое фото в своем Инстаграм. Алина позировала в длинной клетчатой рубашке, которую приспустила с плеча, едва не засветив самые интимные места.
Артистка сидела на стуле у зеркала, приподняв стройную ножку. Певица навела камеру телефона на зеркало и смотрела в него широкими глазами. Губы были приоткрыты и будто выделены розовой помадой.
Певица распустила длинные волнистые волосы. Образ завершили различные украшения, а также стильные наушники в ушах.
Напомним, горячая Алина Гросу спустила рубашку ради чувственного кадра у зеркала.
Как сообщала Politeka, Гросу без штанов пошла по стопам Асмус, пикантные кадры облетели сеть: "Это не кровать, это...".
Также Politeka писала, что Гросу восхитила фигурой в образе принцессы Авроры: "Алина беременна?".