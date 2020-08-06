Алина Гросу впечатлила поклонников яркой внешностью в новых соблазнительных образах

Звезда поделилась новыми кадрами в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Популярная украинская певица опубликовала в сторис несколько коротких видео, на которых она предстает в соблазнительных образах.

На первых кадрах Гросу позирует в черной кофте с глубоким декольте и рукавами из тонкой сеточки, а также в красной кожаной юбке с высоким разрезом. Роковой образ Гросу дополняет высокий хвост и темно-красная губная помада. Звезда снимает себя на видео в зеркале, в то время как стилистка поправляет ее прическу.

На втором видео Гросу показывает себя в ярко-красной блузке со смелым декольте, которое открывает вид на ее пышную грудь. Звезда томно смотрит в камеру, а затем подмигивает и показывает свой шаловливый язычок.

«#Явернусь», - говорится в подписи к видео.

Поклонники певицы не смогли оставить своих комментариев под постами, ведь в сторис отсутствует такая возможность.

До этого мы писали, что Гросу опубликовала жаркое фото в своем Инстаграм. Алина позировала в длинной клетчатой рубашке, которую приспустила с плеча, едва не засветив самые интимные места.

Артистка сидела на стуле у зеркала, приподняв стройную ножку. Певица навела камеру телефона на зеркало и смотрела в него широкими глазами. Губы были приоткрыты и будто выделены розовой помадой.

Певица распустила длинные волнистые волосы. Образ завершили различные украшения, а также стильные наушники в ушах.

Напомним, горячая Алина Гросу спустила рубашку ради чувственного кадра у зеркала.

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Также Politeka писала, что Гросу восхитила фигурой в образе принцессы Авроры: "Алина беременна?".